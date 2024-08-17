Войск стало меньше: куда россияне перебрасывают резервы из Запорожья

Российские военные сообщают, что оккупанты забрали часть войск с южного направления с целью переброски на другие участки. Меньше сил стало на части Херсонщины и Запорожья.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что информация пропагандистов действительно соответствует действительности. Ряды оккупантов редеют.

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Куда перебросили войска

"Россияне называли даже конкретные номера мотострелковых подразделений, которые сняли и перебросили в Курскую область, то есть войск стало меньше", – отметил корреспондент из Запорожья.

Он добавил, что по последним цифрам на Запорожском направлении осталось 75 000 оккупационных войск, а раньше там было около 100 тысяч бойцов. Это приблизительные цифры, но, вероятно, они правдивы.

Оккупационный натиск врага ослабевает. То, что они сейчас совершают меньше атак свидетельствует, что войск стало меньше, особых потуг нет. Соответственно оккупанты приглушили свои наступательные действия,

– добавил корреспондент из Запорожья.

К тому же российские источники распространяют информацию, что украинские военные якобы собирают резервы и готовятся наступать на Запорожском направлении. Поэтому оккупанты заявляют, что надо наоборот возвращать вражеские подразделения, а не снимать их оттуда.