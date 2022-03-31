Россияне забрали 14 тонн гуманитарки, которую привезли жителям Мелитополя

Российские оккупанты не только занимаются мародерством в захваченных городах. Они еще и отнимают гуманитарную помощь, которую отправляют украинцам. В том числе жизненно необходимые лекарства.

Еще утром 29 марта из Запорожья в Мелитополь выехал очередной гуманитарный конвой – более 14 тонн продуктов питания, средств личной гигиены и лекарства.

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Местные власти возлагали на него большие надежды. Ведь среди лекарств были жизненно необходимы медикаменты для мелитопольских больниц – материалы для гемодиализа и лекарственные изделия для роддома.

"Надеюсь, что у российских военных и их коллаборантов, оккупировавших Мелитополь, хватит понимания того, насколько сильно в это ужасное время мелитопольцы и жители района нуждаются в этой гуманитарной помощи", – написал еще 29 марта городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Но российским оккупантам было безразлично. По дороге его остановили и в Мелитополь не пропустили. Водители были вынуждены ночевать в машинах на обочине дороги.

30 марта из Запорожья снова отправился гуманитарный конвой. На этот раз он все-таки добрался до оккупированного города, но только на следующий день. Кроме того, захватчики отобрали весь гуманитарный груз, который там был. Эту информацию подтвердила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Следует добавить, что гуманитарную помощь везли в автобусах, чтобы потом эвакуировали мирных жителей из города.

"Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены, и жители Мелитополя могли завтра на них уехать в Запорожье", – рассказала Ирина Верещук.

Смотрите вечернее обращение Ирины Верещук за 31 марта