Гауляйтеры так называемой "лнр" планируют восстановить на Донбассе только 800 домов. Это меньше, чем в одном Северодонецке.

Российские захватчики сначала разрушают, а затем собираются это "отстраивать". Правда, восстанавливать планируют гораздо меньшую часть разрушенного.

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оккупанты заговорили о "восстановлении"

Оккупационная администрация захваченной россиянами Луганщины заявила, что восстановит на Донбассе 800 домов. Что именно будут делать в этих 800 домах, не говорится. Но власти оккупантов сообщают, что в "республиках Донбасса" при координации россии ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить более чем на 500 тысяч квадратных объектов жилищного строительства.

То есть это 10 – 15 тысяч квартир на две области – Донецкую и Луганскую. В одном Северодонецке в несколько раз больше. Не говоря уже о Мариуполе,

– заметил Сергей Гайдай.

Только в Донецкой области разрушены около 80 тысяч домов

Отметим, что за 200 дней полномасштабной войны, по состоянию на 11 сентября, только в Донецкой области было уничтожено или повреждено около 78 тысяч домов.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга рассказал, что 75 тысяч – это дома в частном секторе и около 3 тысяч – многоквартирные дома. Кроме того, в результате боевых действий было уничтожено или повреждено 622 учебных заведения. Из них 275 школ и 263 детских сада.

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