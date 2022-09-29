Російські загарбники спершу руйнують, а потім збираються це "відбудовувати". Щоправда, відбудовувати планують значно меншу частину зруйнованого.

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Окупанти заговорили про "відбудову"

Окупаційна адміністрація захопленої росіянами Луганщини заявила, що відновить на Донбасі 800 будинків. Що саме будуть робити у цих 800 будинках, не зазначається. Але влада окупантів повідомляє, що у "республіках Донбасу" за координації росії ремонтно-відновлювальні роботи планується виконати на понад 500 тисяч квадратних об'єктів житлового будівництва.

Тобто, це 10 – 15 тисяч квартир на дві області – Донецьку та Луганську. В одному Сєвєродонецьку в декілька разів більше. Не кажучи вже про Маріуполь,

– зауважив Сергій Гайдай.

Лише на Донеччині зруйновано близько 80 тисяч будинків

Зауважимо, що за 200 днів повномасштабного війни, станом на 11 вересня, лиш у Донецькій області було знищено або пошкоджено близько 78 тисяч будинків.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу розповів, що 75 тисяч – це будинки у приватному секторі та близько 3 тисяч – багатоквартирні будинки. Крім того, внаслідок бойових дій було знищено або пошкоджено 622 заклади освіти. З них 275 шкіл та 263 дитячі садки.

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