Россияне на захваченных территориях задерживают гражданских и выдают их за "пленных военных"

Российские оккупанты, отступая из Киевской области, похищали гражданских украинцев, которых теперь выдают в российских СМИ, как "пленных" военнослужащих ВСУ.

Новые издевательства и фейки от россиян

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил, что украинцев переодели в военную форму и заставляют сниматься в пропагандистских роликах в YouTube и на телеканалах. Так, одного из мужчин на видео смогла узнать семья.

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О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО Курска более 40 наших гражданских пленных,

– заявила омбудсменко.

Она также рассказала, что в российских СМИ 5 апреля появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Денисова подчеркнула, что такая информация может свидетельствовать о массовой казни гражданских украинцев.

Нарушение прав людей

Она подчеркнула, что такие действия России являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями многих международных документов:

статей 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда;

статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны;

статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах;

статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине" – резюмировала омбудсмен.

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