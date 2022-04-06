Нові знущання та фейки від росіян

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зазначила, що українців перевдягли у військову форму та змушують зніматись у пропагандистських роликах в YouTube та на телеканалах. Так одного із чоловіків на відео змогла впізнати сім'я.

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Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених,

– заявила омбудсменка.

Вона також розповіла, що в російських ЗМІ 5 квітня з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Денисова наголосила, що така інформація може свідчити про масову страту цивільних українців.

Порушення прав людей

Вона наголосила, що такі дії є Росії є військовим злочином та злочином проти людяності відповідно до статей багатьох міжнародних документів:

статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду;

статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни;

статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні" – резюмувала омбудсменка.

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