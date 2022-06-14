Россияне захватили главный корпус Херсонского университета и похитили проректора – СМИ

Во временно оккупированном Херсоне россияне продолжают попытки навязывать свои правила. Ради этого враг готов идти на всевозможные преступления.

Российские кафиры в Херсоне продолжают приносить в город "русский мир" и пытаются подавить любое сопротивление. Они по-прежнему верят, что смогут надолго остаться в городе и провести так называемый "референдум".

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Похищение проректора университета

Россияне решили захватить главный корпус Херсонского государственного университета. Зачем им это делать и кого они собираются там учить – неизвестно.

После того, как кафиры захватили здание, они ворвались в общежитие и похитили проректора университета Максима Винника, которого увезли в неизвестном направлении.

Как сообщили очевидцы, мужчину схватили вооруженные россияне, а команду схватить его дала Татьяна Томилина. Она же руководила и захватом главного корпуса ХГУ.

Судьба Максима Винника пока неизвестна. Его коллеги сообщили о том, что он – человек с инвалидностью и нуждается в постоянном медицинском уходе и помощи.

Ситуация в Херсоне: коротко о последних новостях

ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области и освобождать наши города и села от российских оккупантов. Враг пытается удержаться на занятых позициях, но это у него получается не очень хорошо. Нашим воинам удалось приблизиться к Томиной Балке , продвижение к Херсону продолжается.

Сопротивление мирных жителей Херсона российским оккупантам не прекращается. Люди стараются саботировать все приказы врага и не давать ему ввести свои правила. Передвигающийся на коляске пенсионер Григорий каждый день ездит по улицам города и громко включает украинскую музыку.

Сами же россияне не устают лгать и пытаться настроить людей против Украины. Они даже додумались заявить , что у Скадовска нашли заброшенное захоронение сибирской язвы. Впрочем, их очередным поврушкам никто не собирался верить.

Провести "день России" по своему плану оккупантам в Херсоне не удалось. Все их и так называемые "мероприятия" и "торжества" жители проигнорировали и исполнили государственный гимн Украины.

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