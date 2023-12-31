Сначала оккупанты разнесли позиции из танка, а дальше ринулись на штурм пехотой. Украинским защитникам не осталось ничего, как просто наблюдать за шоу, которое устроили оккупанты.

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"У Дибровы враг штурмовал собственные же позиции, были 200-е и 300-е. Россияне сначала танком разобрали собственную позицию, а затем начали штурмовать пехотой", – говорится в сообщении.

Наблюдали за этим явлением бойцы 63-й ОМБр ВСУ из дрона. Они также предоставили видео, где, собственно, и можно увидеть "успешную" спецоперацию по самоликвидации российской армии.

Отмечают, что эту позицию ВСУ потеряли несколькими днями раньше, но не все подразделения России знали об этом, и ринулись упорно отбивать их. И убили своих. Вот такая дискомуникация.

Бои в лесу – это тяжело не только по своей специфике, но и потому, что тяжело ориентироваться. Этот случай, конечно, наиболее показателен. Жаль, что по объективным причинам не можем оставить на видео смех и комментарии пилотов,

– добавили в DeepState.

Как россияне штурмовали свои же позиции у Дибровы: видео

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