Спочатку окупанти рознесли позиції з танку, а далі ринулися на штурм піхотою. Українським захисниками не залишилось нічого, як просто спостерігати за шоу, яке влаштували окупанти.

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"Біля Діброви ворог штурмував власні ж позиції, були 200-ті та 300-ті. Росіяни спочатку танком розібрали власну позицію, а потім почали штурмувати піхотою", – ідеться в повідомленні.

Спостерігали за цим явищем бійці 63-ї ОМБр ЗСУ з дрона. Вони також надали відео, де власне і можна побачити "успішну" спецоперацію з самоліквідації російської армії.

Зазначають, що цю позицію ЗСУ втратили кількома днями раніше, але не всі підрозділи Росії знали про це, тож ринулися завзято їх відбивати. І повбивали своїх. Ось така дискомунікація.

Бої в лісі – це важко не тільки за своєю специфікою, а й тому, що тяжко орієнтуватися. Цей випадок, звісно, найбільш показовий. Шкода, що з об'єктивних причин не можемо залишити на відео сміх та коментарі пілотів,

– додали в DeepState.

Як росіяни штурмували свої ж позиції біля Діброви: відео

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