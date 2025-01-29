Но это направление не является стратегическим, поэтому действия россиян просто бессмысленны. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сказал 24 Каналу, что россияне так жестоко боролись за Великую Новоселку, потому что ВСУ освободили ее в 2023 году.

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Что для россиян означает захват Великой Новоселки

Великая Новоселка не является стратегическим направлением (он расположен севернее), но ситуация вокруг нее была показательной. Она подчеркнула, что россияне злопамятны. Когда у них срывается операция или ВСУ имеют успех, враг не отменяет свои планы, а откладывает их с целью реализации несколько позже.

Борьба за Великую Новоселку для противника – это один из элементов битвы за Донбасс, обезопасить южный фланг и сократить линию фронта. В то же время это также бой за территории, которые украинцы освободили в ходе контрнаступления 2023 года.

Хотя и мы не смогли достичь стратегического успеха, но для россиян это стало болезненным ударом,

– отметил Павел Лакийчук.

Россиянам на высшем уровне приказывают любой ценой вернуть все, что отбили украинские военные. Это как раз демонстрирует жестокость и бессмысленность врага на этом направлении.

Бои возле Великой Новоселки: смотрите на карте

Оккупанты готовились идти в наступление и на Запорожье, но Курская операция помешала их планам. Однако это не означает, что они свернули его навсегда.

К слову, начальник службы связей с общественностью 110 ОМБр Ивана Секач сказал, что россиянам будет трудно продвинуться дальше Великой Новоселки из-за отсутствия плацдарма для форсирования реки.