Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Ивана Секача в эфире "Общественного радио". По его словам, россиянам необходимо форсировать реку для создания плацдарма, что требует значительных усилий.

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Какова ситуация в Великой Новоселке

Секач отметил, что водная преграда в Великой Новоселке является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Кроме того, по его словам, Украина усилила свои подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".

Вывоз раненых и усиление личного состава происходит через переправу на реке. У нас хотя бы есть плацдарм, а у противника пока его нет. Поэтому, если смотреть тактически, для россиян надо очень много усилий, чтобы продолжать наступление именно из Великой Новоселки,

– отметил военный.

Спикер отметил, что для создания плацдарма россиянам нужно форсировать реку, поэтому маловероятно, что они продолжат наступление на этом направлении.

"Россияне готовили свою пропаганду к тому, что возьмут в окружение "сотни, тысячи" украинских военнослужащих. Этот процесс они запустили, но продолжения и подтверждения его нет. Поэтому стоит наблюдать дальше за их планами, ведь они будут искать слабые места", – отметил Секач.

Он также сообщил, что сейчас враг присутствует в большей части населенного пункта. Россияне прячутся в подвалах, кое-где проходит пешее усиление россиян.

Кроме того, Секач отметил, что украинские войска постоянно следят за перемещением врага и перекрывают все подходы с помощью своих средств поражения. Он также добавил, что на плацдарме, который удерживают украинские воины, продолжаются стрелковые бои.