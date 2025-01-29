Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника служби зв’язків з громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Івана Сєкача в етері "Громадського радіо". За його словами, росіянам необхідно форсувати річку для створення плацдарму, що вимагає значних зусиль.

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Яка ситуація у Великій Новосілці

Сєкач зазначив, що водна перешкода у Великій Новосілці є "фактором підтримки наших сил на плацдармі". Крім того, за його словами, Україна посилила свої підрозділи, які знаходяться "безпосередньо на плацдармі та у Великій Новосілці".

Вивезення поранених та підсилення особового складу відбувається через переправу на річці. У нас хоча б є плацдарм, а у противника наразі його немає. Тому, якщо дивитися тактично, для росіян треба дуже багато зусиль, щоб продовжувати наступ саме із Великої Новосілки,

– зазначив військовий.

Речник зазначив, що для створення плацдарму росіянам потрібно форсувати річку, тому малоймовірно, що вони продовжать наступ на цьому напрямку.

"Росіяни готували свою пропаганду до того, що візьмуть в оточення "сотні, тисячі" українських військовослужбовців. Цей процес вони запустили, але продовження та підтвердження його немає. Тому варто спостерігати далі за їхніми планами, адже вони шукатимуть слабкі місця", – наголосив Сєкач.

Він також повідомив, що наразі ворог присутній у більшій частині населеного пункту. Росіяни ховаються у підвалах, подекуди проходить піше підсилення росіян.

Крім того, Сєкач зазначив, що українські війська постійно слідкують за переміщенням ворога та перекривають всі підходи за допомогою своїх засобів ураження. Він також додав, що на плацдармі, який утримують українській воїни, тривають стрілецькі бої.