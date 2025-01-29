24 Канал делится кадрами почти полностью уничтоженного города, которые сделали бойцы батальона. Несмотря на все, в разрушенном городе еще живут 200 человек, которые вынуждены находиться в укрытиях.

К теме Тяжелые бои в Часовом Яру: украинские защитники держат позиции

Фото Часового Яра сегодня

В Часовом Яру враги каждый день пытаются прорвать оборону украинской армии. ВСУ дают достойный отпор агрессору, не дают ему захватить город.

Стремление российских оккупантов оставить Часов Яр без единого живого места подтверждается фактами – 215 артиллерийских обстрелов по городу за сутки и куча разбитых зданий, где раньше кипела жизнь.

Разрушенный Часов Яр все равно обороняется от врага / Фото Батальона специального назначения "Донбасс" 18 Славянской бригады НГУ

По информации военных ОСГВ "Хортица" на Краматорском направлении главной целью российской армии является Часов Яр. Враги уже давно стремятся захватить город и завод огнеупорных материалов. Оккупация позволила бы им контролировать ситуацию в районе из-за размещения на высоте, а также осуществить наступление вглубь Донецкой области. Город является стратегически важной точкой для обеих сторон. По состоянию на начало января город находился под контролем ВСУ, а россияне оставались стоять в пригороде.

В Часовом Яру уже шли городские бои. Российские оккупанты не оставили своей цели попасть на огнеупорный комбинат и продвинуться за микрорайон "Канал".

Недавно к боевым действиям у Часового Яра присоединились подразделения "Ахмат", в составе которых воюют бывшие вагнеровцы. Сейчас ситуация на этом направлении сложная, обстрелы и штурмы не прекращаются.