Россияне в Запорожье захватывают храмы ПЦУ: чем это может грозить украинцам в оккупированных районах

Главный гауляйтер оккупированных территорий Запорожья Евгений Балицкий решил дать телеинтервью, чтобы объяснить все, что происходит. Ответить на вопросы людей о том, почему нет воды и света, он так и не смог, зато похвастался встречей с российским епископом Петром.

Как сообщил 24 Каналу корреспондент из Запорожья, этого епископа отправили на оккупированные территории из Москвы по поручению патриарха Кирилла (Гундяева). Ему было поручено возглавить религиозную жизнь в захваченной области.

Россияне передают украинские храмы в свой патриархат

Именно епископу Петру московский патриарх поручил ускорить процесс передачи храмов в их епархии. Как рассказал Балицкий, речь шла о тех святынях, которые "находились в ведении раскольнических структур и с 2022 года пустовали". Так коллаборационист отозвался о разрушенных или захваченных россиянами храмах. Он даже цинично добавил, что впереди их ждет большая работа.

Вы знаете, это не шутки. Россияне хотят захватить храмы ПЦУ и перекрасить их в свои церкви. Они все эти годы преследовали наших православных священников и представителей других конфессий, убили нескольких религиозных деятелей,

– подчеркнул корреспондент из Запорожья.

Теперь Балицкий радостно пишет, ссылаясь на свои источники, что он передаст эти храмы Московскому патриархату. Очевидно, что украинские структуры, регулирующие вопросы религии, должны ознакомиться с интервью Балицкого и распространить его в европейских и структурах ООН. Особенно важно ознакомить с ним наших американских союзников, которые очень чутко относятся к вопросам преследования религий.

Мы знаем, что россияне при любой возможности начинают кричать, что украинцы якобы преследуют православную церковь. Хотя это совсем не так: даже в Запорожье свободно работают храмы этой церкви. Никто не собирается их закрывать. Зато Балицкий говорит, что храмы на оккупированных территориях теперь их,

– подытожил корреспондент из Запорожья.

К слову, еще в начале июля стало известно, что на оккупированной части Запорожья уже нет топлива, электричества, местами – воды. Из-за атак дронов вражеские бензовозы не могут передвигаться по области. Топлива не хватает даже для генераторов.

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