Нет успехов настоящих – так надо придумать: россияне "победили" призрачный десант на Херсонщине

Российские ресурсы вечером 14 сентября разгоняли сообщения, будто на оккупированной Херсонщине высаживается десант украинских сил. Из-за серьезных провалов на фронте оккупанты уже придумывают себе "победы".

Кремлевские пропагандисты писали, мол, "ВСУ высадили 5 лодок с десантом на Кинбурнской косе". Захватчики, только вчера убегавшие с награбленным в оккупированный Крым, призрачный десант якобы поймали.

Кстати Невозможно искать логику, – Катков о заявлении россии о "высадке украинского десанта возле ЗАЭС"

Россияне придумывают "победы"

Очевидно, что россияне придумывают "победы" на ровном месте. Пропагандисты разгоняли сообщения с одним и тем же текстом – по методичке. Появлялись они в телеграмм-каналах практически минута в минуту.



Новые выдумки пропагандистов / Скриншот с телеграмм-каналов

Подобное уже было с мифическим десантом в Энергодаре. Напомним, Центр стратегических коммуникаций опроверг очередной фейк оккупантов. Они опубликовали видео "уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС. На самом деле россияне попали в опору моста вблизи Энергодара.

Ракеты выдают за беспилотники

В телеграм-каналах сообщали, что возле Кендже-Кулак недалеко от Калмыкии в россии упал неизвестный летательный аппарат. Пропагандисты сразу начали заявлять об украинском беспилотнике.

Однако оказалось, что это российская гиперзвуковая ракета "Кинжал".



Свои ракеты россияне выдают за украинские беспилотники / Фото из телеграм-каналов

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