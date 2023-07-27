Арабатская стрелка находится в Крыму и Херсонской области и отделяет Сиваш от Азовского моря. Пропагандистские медиа сообщают, что запрет гражданским посещать Арабатскую стрелку начнет действовать с вечера 31 июля.
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Россияне закрыли Арабатскую стрелку
Доступ на Арабатскую стрелку будет открыт только для сотрудников екстреных служб и граждан, "выполняющих работы оборонного значения" и "ликвидирующих чрезвычайные ситуации". Остальным находиться на косе запрещено. Утверждается, что решение было принято для локализации угрозы безопасности населения, военных и других объектов.
Пока будет действовать запрет, пока неизвестно. Предварительно – вплоть до нового распоряжения оккупационных властей.
Где находится Арабатская стрелка: смотрите на карте
Взрывы в Крыму: что известно
- 17 июля стало известно о взрывах на Крымском мосту. Сначала оккупанты сообщали, что "ничего не происходит", однако впоследствии появились кадры масштабных разрушений.
- Также в Крыму местные жители регулярно сообщают о взрывах. Например, 26 июля из-за "хлопка" в небо даже подняли авиацию. Также перенесли Ялтинский форум на "неопределенный срок"
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет право уничтожать незаконно построенные объекты Одним из таких является Крымский мост, который должен быть нейтрализован.