Арабатская стрелка находится в Крыму и Херсонской области и отделяет Сиваш от Азовского моря. Пропагандистские медиа сообщают, что запрет гражданским посещать Арабатскую стрелку начнет действовать с вечера 31 июля.

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Россияне закрыли Арабатскую стрелку

Доступ на Арабатскую стрелку будет открыт только для сотрудников екстреных служб и граждан, "выполняющих работы оборонного значения" и "ликвидирующих чрезвычайные ситуации". Остальным находиться на косе запрещено. Утверждается, что решение было принято для локализации угрозы безопасности населения, военных и других объектов.

Пока будет действовать запрет, пока неизвестно. Предварительно – вплоть до нового распоряжения оккупационных властей.

Где находится Арабатская стрелка: смотрите на карте

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