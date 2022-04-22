Россияне закрывают Крым на въезд и выезд, чтобы не допустить срыва мобилизации

Российские захватчики продолжают мобилизовать мужчин для войны против Украины. Для того чтобы не срывать пополнение живой силы, они закрывают Крым на въезд и выезд.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, въезд и выезд на временно оккупированную территорию Крыма будет запрещен. Ограничение будет действовать с 30 апреля.

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Это позволит избежать срыва мобилизации

Соответствующее решение руководство России приняло во избежание возможного срыва мобилизации. Таким образом, будут пытаться успешно провести весеннюю призывную кампанию и отправить воевать против Украины как можно больше людей.

Также в Генштабе добавляют, что захватчики продолжают ущемлять права людей на временно занятых территориях. Так, они усложняют их передвижение, грабят и искусственно приближают гуманитарную катастрофу. Известно также о случаях расстрелов мирного населения и волонтеров.

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