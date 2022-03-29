Российские оккупанты запретили работникам Запорожской АЭС приходить на работу со смартфонами. Людям разрешают использовать только самые простые кнопочные телефоны.

Специалисты по ЗАЭС считают такие требования оскорблением. Люди приняли решение приходить вообще без телефонов.

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Рашистские свинопасы очень боятся, что их деяния заснимут и покажут с невыгодной для "руzкава мира" стороны, а потому позволяют использовать только самые простые кнопочные телефоны,

– говорится в сообщении.

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