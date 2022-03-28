Плутоний в руках врага может превратиться в ядерную бомбу
Об этом говорится на сайте Верховной Рады со ссылкой на заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елену Мошанец.
Внимание Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма
В Комитете напомнили, что в Украине работает 15 атомных энергоблоков. Поскольку ядерная безопасность на АЭС и ЧАЭС нарушена, в руках агрессора значительное количество плутония-239 может превратиться в ядерную бомбу.
Несмотря на все международные договоренности, под контролем российских боевиков находится Чернобыльская зона отчуждения и Запорожская АЭС.
Последствия аварии на Запорожской АЭС будут в 10 раз хуже последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Это угроза не только Украине, России и Беларуси, но и Европейским странам и для нашей планеты в целом,
– подчеркнула Мошанец.
В Комитете отметили, что, учитывая критичность ситуации, Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) должно обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над Украиной и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма со стороны России.
Россия оккупировала ЧАЭС и ЗАЭС
- Россия угрожает миру не только ядерным оружием, но и атомными объектами в Украине. Российские военные 24 февраля захватили Чернобыльскую АЭС.
- Уже 4 марта враг оккупировал ЗАЭС, где циничными обстрелами вызвал пожар.
- Российские террористы буквально пленили работников обеих станций. На ЧАЭС только на 25 сутки оккупации удалось провести частичную ротацию.
- Сотрудники Запорожской атомной электростанции находятся под постоянным давлением российских убийц.
Достойно внимания – Россия атакует Запорожскую АЭС: смотрите видео