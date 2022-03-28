Плутоній в руках ворога може перетворитись на ядерну бомбу

Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на заступницю голови Комітету з питань антикорупційної політики Олену Мошанець.

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В Комітеті нагадали, що в Україні функціонує 15 атомних енергоблоків. Оскільки ядерна безпека на АЕС та ЧАЕС порушена, у руках агресора значна кількість плутонію-239 може перетворитися на ядерну бомбу.

Попри всі міжнародні домовленості під контролем російських бойовиків перебуває Чорнобильська зона відчуження та Запорізька АЕС.

Наслідки від аварії на Запорізькій АЕС будуть в 10 разів гіршими за наслідки від аварії на Чорнобильській АЕС.

Це загроза не лише Україні, Росії та Білорусі, а й Європейським країнам та для нашої планети в цілому,

– наголосила Мошанець.

У Комітеті наголосили, що враховуючи критичність ситуації, Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) має звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над Україною та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму з боку Росії.

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