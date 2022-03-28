Плутоній в руках ворога може перетворитись на ядерну бомбу
Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на заступницю голови Комітету з питань антикорупційної політики Олену Мошанець.
Увага Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ через ядерний тероризм
В Комітеті нагадали, що в Україні функціонує 15 атомних енергоблоків. Оскільки ядерна безпека на АЕС та ЧАЕС порушена, у руках агресора значна кількість плутонію-239 може перетворитися на ядерну бомбу.
Попри всі міжнародні домовленості під контролем російських бойовиків перебуває Чорнобильська зона відчуження та Запорізька АЕС.
Наслідки від аварії на Запорізькій АЕС будуть в 10 разів гіршими за наслідки від аварії на Чорнобильській АЕС.
Це загроза не лише Україні, Росії та Білорусі, а й Європейським країнам та для нашої планети в цілому,
– наголосила Мошанець.
У Комітеті наголосили, що враховуючи критичність ситуації, Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) має звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над Україною та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму з боку Росії.
Росія окупувала ЧАЕС та ЗАЕС
- Росія загрожує світу не тільки ядерною зброєю, але й атомними об'єктами в Україні. Російські військові 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС.
- Уже 4 березня ворог окупував ЗАЕС, де цинічними обстрілами спричинив пожежу.
- Російські терористи буквально взяли в полон працівників обох станції. На ЧАЕС тільки на 25-у добу окупації вдалося провести часткову ротацію.
- Працівники Запорізької атомної електростанції перебувають під постійним тиском російських вбивць.
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