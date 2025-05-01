Пограничники разоблачили "хитрости" россиян: уничтожили замаскированные вражеские точки запуска дронов

В приграничных населенных пунктах россияне начали запускать дроны через дыры в крышах домов. Пограничникам удалось уничтожить одну из таких точек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 15 мобильный пограничный отряд "Стальной Граница". Там показали соответствующие кадры.

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Как уничтожили точку запуска

В отряде сообщили, что оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков дронов. В приграничных населенных пунктах на российской территории они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий.

Согласно обнародованной информации, через такие отверстия россияне осуществляют запуск и посадку беспилотников, пытаясь избежать обнаружения с воздуха.

Разведчикам "Стального Границы" удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций и уничтожить их фпв дронами,

– говорится в сообщении.

Уничтожение точек запуска вражеских дронов: смотрите видео

К слову, недавно в Харьковской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль украинских снайперов. Как отмечалось, броня машины выдержала удар, и украинские военные остались живы.