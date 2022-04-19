Россияне запустили абсурдный фейк об "удалённом обращении Зеленского", – Лещенко

Российская пропаганда не перестает удивлять своими выдумками. Враг делает все возможное, чтобы взорвать веру украинцев в победу над оккупантами.

Каждый день Президент Украины Владимир Зеленский публикует обращение к своему героическому народу. Российская пропаганда попыталась создать фейк об "удаленном обращении".

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Ложь пропагандистов

Как сообщил Сергей Лещенко, обращение Владимира Зеленского, о котором говорит пропаганда оккупантов, было опубликовано только в одной социальной сети – инстаграме. В других социальных сетях оно не публиковалось.

Поскольку инстаграм в России под запретом, пропагандисты решили соврать, что с других площадок обращение украинского президента было изъято. Что ж, единственный совет для недалеких русских фантазеров – это научиться пользоваться VPN, чтоб преодолевать собственные же ограничения.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко о фейках россиян