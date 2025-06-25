Россияне запустили по Украине более 70 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 25 июня российские захватчики снова атаковали Украину дронами. В общей сложности запустили 71 "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака "Шахедами" 25.06.2025: сколько дронов сбили сегодня

С 22:00 24 июня российские военные атаковали Украину 71 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Дроны запускали с 5 направлений, – Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны отражали очередное воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 – сбиты огневыми средствами поражения, 20 – локально потеряны/подавлены РЭБ,

– заявили Воздушные силы.

Также сообщили, что зафиксировано попадание вражеских ударных дронов в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Сколько беспилотников сбили 25 июня / Инфографика Воздушных сил