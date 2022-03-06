Россияне запустили ракеты в жилищный сектор на Житомирщине: фото разрушений

Враг выпустил ракеты по жилищному сектору в Житомирской области. В городе Овруч разрушены 15 частных домов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что россияне обстреляли мирные населенные пункты в Житомирской области. В ведомстве также показали последствия разрушений.

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Последствия обстрелов жилых домов в Житомирской области

В результате ракетного удара по частному сектору в городе Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 – полностью. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте атаки врага работают 10 спасателей и 2 единицы техники.

Рашисты обстреляли дома на Житомирщине: Фото ГСЧС

Напомним, накануне россияне ударили с неба по Житомирскому бронетанковому заводу и Озерному. В результате пострадали 2 человека.

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