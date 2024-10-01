Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала сказал, при каком условии можно будет удерживать Угледар.

Обратите внимание Враг почти в центре Угледара, в городе остаются люди, – ОВА

Как ВСУ могут отстоять Угледар

Полковник запаса отметил, что высоты самого Угледара и определенные укрепленные фланги удерживали это направление. Теперь уже будет сложно удерживать город.

Еще возможность есть, если успеет подойти достаточное количество боеприпасов,

– сказал Свитан.

В таком случае, добавил он, можно будет отсечь российские войска хотя бы на западном фланге и тогда возможно будет удержать Угледар. Других вариантов там уже не осталось. Если этого не произойдет – то через несколько дней нашему Угледарскому гарнизону придется отходить.

Что происходит в Угледаре: смотрите на карте

Попытка штурма россиян на агрегатный завод в Волчанске

Свитан отметил, что в городских боях техника очень уязвима, ведь ее движение определяется зданиями, даже теми, которые разрушены. Когда же оккупанты попытались атаковать Волчанский агрегатный завод с 17 единицами бронетехники, то это стало подарком судьбы для наших FPV-дронов и авиации.

По его словам, после освобождения агрегатного завода нашим защитникам стало гораздо проще планировать вытеснение россиян из Волчанска. Понимая это, оккупанты будут принимать все усилия – выводить технику, подтянут авиацию и РСЗО.

Будут довольно серьезные бои за агрегатный завод и сам Волчанск,

– отметил полковник запаса.

Он добавил, что после потери этого завода российские оборонительные рубежи стали очень доступными. Если же туда подойдет достаточно вооружения, то ситуация для нас еще больше улучшится.