В ГУР Минобороны говорят, что к таким шагам россияне прибегли после мощных взрывов, которые устроили ВСУ. Чтобы защититься от ударов, враги прикрываются гражданскими грузами.

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Боеприпасы маркируют как "гуманитарную помощь"

Военные грузы захватчики маркируют как "гумпомощь". Так в Херсонскую область заехали более 20 так называемых "гражданских" грузовиков КамАЗ. Их выкрасили в белый цвет, нарисовали сверху флаги государства-агрессорки и символику "единой россии".

Однако вместо продуктов и товаров первой необходимости в фурах боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Более того, склады обустраивают в гражданских зданиях, выделяя для этого учреждения культуры и образования.

В Херсоне оккупанты ограниченно передвигаются

Также россияне вводят ограничения на передвижение своих подразделений в Херсоне. Так, с строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел убрали легковую и грузовую технику, которая была там несколько месяцев.

Также войска агрессора разместились на 1 этаже университета и в подвалах. Передвигаются по территории россияне только вечером и ночью, а периметр усиленно охраняют. Военные 1, 2 армейских корпуса вооруженных сил россии маскируют транспорт.

Обратите внимание! россияне даже выставили позицию снайпера, наблюдающего за частными и многоэтажными домами.

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Ситуация в оккупированной Херсонской области: последние новости

В Институте изучения войны говорят, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области, поэтому минируют берега Ингульца.

После попадания ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, оккупанты планируют построить понтонную переправу.

Между тем у оккупационных властей провалилось выполнение задачи по паспортизации местного населения. Люди не хотят брать российские документы даже за деньги.

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