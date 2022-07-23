У ГУР Міноборони кажуть, що на такі кроки росіяни вдались після потужних вибухів, які влаштували ЗСУ. Аби захиститись від ударів, вороги прикриваються цивільними вантажами.

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Боєприпаси маркують як "гуманітарну допомогу"

Воєнні вантажі загарбники маркують як "гумдопомогу". Так до Херсонської області заїхали понад 20 так званих "цивільних" вантажівок КамАз. Їх пофарбували в білий колір, намалювали зверху прапори держави-агресорки та символіку "єдиної росії".

Проте замість продуктів та товарів першої необхідності, у фурах – боєприпаси для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ба більше, склади облаштовують у цивільних будівлях, виділяючи для цього заклади культури та освіти.

В Херсоні окупанти обмежено пересуваються

Також росіяни вводять обмеження на пересування своїх підрозділів в Херсоні. Так зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ прибрали легкову та вантажну техніку, яка була там кілька місяців.

Також війська агресора розмістились на 1 поверсі університету та у підвалах. Пересуваються територією росіяни лише ввечері та вночі, а периметр посилено охороняють. Військові 1, 2 армійських корпусів збройних сил росії маскують транспорт.

Зверніть увагу! росіяни навіть виставили позицію снайпера, який спостерігає за приватними та багатоповерховими будинками.

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Ситуація на окупованій Херсонщині: останні новини

В Інституті вивчення війни кажуть, що росіяни готуються до контрнаступу росіян на Херсонщині, тому мінують береги Інгульця.

Після влучання ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні, окупанти планують спорудити понтонну переправу.

Тим часом у окупаційної влади вщент провалилось виконання завдання з паспортизації місцевого населення. Люди не хочуть брати російські документи, навіть за гроші.

Це цікаво – яка ситуація на фронті: