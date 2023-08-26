"ВСУ повторно высадились в Крыму": в ГУР показали перехват с паникой оккупантов
Источник:ГУР МО
Оккупантов в Крыму продолжает охватывать паника. Перехваченный разведкой разговор свидетельствует о том, что россиян нешуточно испугала повторная высадка украинского десанта.
По крайней мере, о ней захватчики разговаривали между собой. В ГУР МО, тем временем, просто перехватили общение и выложили в сеть фрагмент, чтобы мы могли почувствовать, как россиян накрывает волной паники.
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Россиянам очень тревожно
В перехваченном разговоре сетуют на то, что украинский десант снова высадился на полуострове. Мол, на этот раз это произошло вблизи озера Донузлав, расположенного в западной части полуострова.
Оккупанты, согласно перехваченному разговору, рассказывают, что речь идет о Новоозерном. Поэтому захватчики включили максимальный режим активности и принялись с испуга поднимать в небо квадрокоптеры.
У кого есть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, во время нападения – отбиваем,
– паникует оккупант.
Оккупанты жалуются на высадку десанта в Крыму: смотрите видео
В ГУР МО констатировали, что враг не в лучшем состоянии. В разведке заметили, что у оккупантов проблемы как с психологической устойчивостью, так и со слаженностью.
Десант высадился в Крыму: что известно
- Начнём с того, что это была операция украинской разведки. А провели ее в День независимости Украины. Во время нее было боевое столкновение с оккупантами, после чего спецназовцы успешно покинули полуостров.
- Выполнили операцию бойцы подразделения ГУР "Артан". Они высадились вблизи населенных пунктов Оленевка и Маяк, что в Крыму. Спецназовцы использовали лодки, чтобы добраться до пункта назначения.
- На мысе Крымский Тарханкут местные с 5 утра слышали "хлопок". Это так шли бои с применением как плавательных средств, так и авиации. Нашим защитникам удалось ликвидировать как личный состав врага, так и его технику, не понеся при этом потери.
- Но это еще не все. Наши военные также оставили на оккупированном полуострове флаг Украины. После этого они в полном составе вернулись домой. Как отметили в ГУР МО, все задачи успешно выполнены.