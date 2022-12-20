Антисанитария и сырость у Сватового – Кременной: россияне жалуются на непроходимую линию
Источник:ISW
Российские захватчики не оставляют попыток захватить всю Луганскую область. Наши военные героически отражают атаки противника.
Подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются по направлению Сватово – Кременная. Между тем, российские захватчики напуганы систематическими взрывами по своим местам расположений глубоко в тылу.
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У россиян массовые проблемы в Луганской области
В Генштабе ВСУ сообщали, что на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонополя.
Аналитики института изучения войны подчеркивают, что русские воины имеют плохие условия на линии Сватово – Кременная. Там также отмечают, что российские солдаты, дислоцированные вблизи Сватового, страдают заболеваниями, связанными с плохой гигиеной и неоказанием первой помощи в холодных и полевых условиях.
Также там добавили, что южная часть линии Сватово – Кременная "непроходимая" из-за грязи и тумана.
Там добавили, что оккупационные власти Луганской области продолжают утверждать, что украинские военные избивают по гражданским объектам. Однако 16 декабря в результате удара по Счастью было ликвидировано 16 российских военнослужащих и уничтожено 12 единиц техники.
Что известно о мощном ударе по штабу оккупантов
- В помещение местного ПТУ оккупанты въехали 14 декабря. А уже 16 получили билеты на концерт к Кобзону.
- ВСУ мощно ударили по позициям оккупанта. Удалось уничтожить 16 захватчиков и 12 единиц военной техники. Кроме того, "трехсотыми" стали около 40 оккупантов.
- Нанести блестящий удар удалось благодаря координации подполья и ВСУ.