Российские захватчики не оставляют попыток захватить всю Луганскую область. Наши военные героически отражают атаки противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются по направлению Сватово – Кременная. Между тем, российские захватчики напуганы систематическими взрывами по своим местам расположений глубоко в тылу.

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У россиян массовые проблемы в Луганской области

В Генштабе ВСУ сообщали, что на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонополя.

Аналитики института изучения войны подчеркивают, что русские воины имеют плохие условия на линии Сватово – Кременная. Там также отмечают, что российские солдаты, дислоцированные вблизи Сватового, страдают заболеваниями, связанными с плохой гигиеной и неоказанием первой помощи в холодных и полевых условиях.

Также там добавили, что южная часть линии Сватово – Кременная "непроходимая" из-за грязи и тумана.

Там добавили, что оккупационные власти Луганской области продолжают утверждать, что украинские военные избивают по гражданским объектам. Однако 16 декабря в результате удара по Счастью было ликвидировано 16 российских военнослужащих и уничтожено 12 единиц техники.

Что известно о мощном ударе по штабу оккупантов