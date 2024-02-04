Российские телеграмм-каналы распространяют видео, в котором оккупанты из воинской части №41680 жалуются на свое командование. Соответствующие кадры были сняты 13 января.

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Оккупанты снова жалуются на свое командование

Российские военные заявили, что командование избило их, а затем приковало наручниками к перилам. Так они пробыли несколько дней. Все это время их не кормили и не отпускали в туалет, поэтому им пришлось ходить в бутылку.

По двое суток сидят в наручниках, в туалет ходят в бутылку,

– заявил российский источник.

После отбытия наказания одного из солдат отправили на передовую, а другой сбежал.

Командование приковывает оккупантов наручниками: смотрите видео

Оккупанты также утверждают, что такие "карательные меры" были применены из-за "проверки" в части.

Командование пыталось скрыть правду

Сообщается, что командование воинской части №41680 пыталось блокировать доступ к интернету, чтобы видеоролики с жестоким обращением не могли распространить. После публикации видео его автор жаловался, что его "хотят обнулить", а затем исчез со связи.

Стоит заметить, что ранее оккупанты из этой части уже жаловались на физическое насилие со стороны командования. Их родственники также обращались с видеообращениями, призывая к проведению проверок по этим ситуациям.

К слову, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские командиры не позволяют своим военным применять бронетехнику на левом берегу Херсонской области, однако регулярно отправляют их в пешие штурмы.

Она отметила, что это противоречит здоровой тактике ведения штурмовых действий.