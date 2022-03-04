Россияне знали о войне еще в январе: документы

Российские военные преступники понимали, куда и зачем они едут. По крайней мере, большинство оккупантов было проинформировано о подготовке к нападению на Украину.

Об этом свидетельствуют многочисленные документы, попадающие в руки украинских защитников. Каждый из оккупантов накануне вторжения давал свое личное согласие на выполнение боевых задач за границей.

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Хотя кремлевские военные преступники и забросили в Украину срочников и контрактников, а также полицейских спецназовцев, абсолютно все знали, что они едут воевать в нашу страну.

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Сведения о согласии на участие в войне в Украине / Фото источников 24 канала

По данным разведки, каждый зашедший на украинскую землю россиянин ставил подписи в соответствующих сведениях. Многие оккупанты не говорили или не имели возможности сообщить родственникам о своем участии в войне.

Впрочем, некоторые все же радостно делились с сестрами и матерями о том, что идут "уничтожать Украину".

Оккупантам говорили, что их "спецоперация" продлится всего несколько дней. Они в это верили.

Перед непосредственным пересечением украинской границы всех оккупантов проинструктировали, что нужно говорить в случае попадания в плен – о том, что они ничего не знали и были на учениях.

О вторжении знали еще в январе

Как и сообщали все мировые СМИ со ссылкой на собственные разведки, Россия действительно готовила заранее. При полном осознании дальнейших действий не менее среди командиров. Об этом свидетельствуют, в частности, документы, которые 24 канала передали в разведке. В выписке из приказа командира воинской части 25679 говорится, что военные ВС РФ должны подготовить технику батальона связи и подготовить ее для выполнения боевого задания и поездки в течение 200 километров.



Приказ о подготовке техники к боевым задачам датирован 12 января 2022 года / Фото источников 24 канала

Уже после того, как технику подготовили, ее перебросили на границу с Украиной железной дорогой. Впоследствии, 24 февраля, оккупанты перегнали автомобиль связи на нашу территорию, но бойцы ВСУ уничтожили технику вместе с оккупантами. Документы же, полученные защитниками Украины, свидетельствуют о тщательной подготовке захватнической операции России в нашем государстве.