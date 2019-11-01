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      Россияне отказались от тигров, которые в нечеловеческих условиях застряли на границе

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      Ужасная история с тиграми произошла на границе Беларуси и Польши
      Ужасная история с тиграми произошла на границе Беларуси и Польши / facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site-1475315479348773

      Десять тигров перевозили в грузовике из Италии в российский Дагестан по заказу местного зоопарка. Однако оказалось, что стороны не подготовили необходимые для транспортировки ветеринарные документы. Тигров остановили на польской границе ЕС с Беларусью еще 26 октября, ситуация до сих пор не решена.

      Животные находились в ужасных условиях, ведь на границе не могли гарантировать для животных надлежащего содержания. Один тигр умер от истощения. Об этом рассказали в фейсбуке представители зоопарка польского города Познань.

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      Когда в России узнали о проблемах с тиграми, просто отказались от них. Животных кормили курицей из соседних магазинов, которую покупали зоозащитники.

      Чтобы спасти животных приехали сотрудники Познанского зоопарка. Заметим, что в трейлере тигры находятся еще с 22 октября (именно тогда водитель выехал из Рима). И сейчас, когда россияне от животных открестились, водитель просто отказывается возвращаться в Италию.

      Польские зоопарки и хотели бы приютить тигров, но не имеют возможности. В Познани, например, могут принять только несколько животных, и то при условии финансирования опеки над хищниками. Пока же таких желающих финансировать нет, поэтому зоопарк объявил сбор пожертвований для спасения тигров.

      "Обезвоженные, с воспаленными глазами, покрытые пометом меха, ожоги от мочи, стресс и отсутствие воли жить", – так описывают состояние тигров сотрудники зоопарка.

      Фото тигров, от которых отказался зоопарк Дагестана:

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      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Польши Новости России Мир животных
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