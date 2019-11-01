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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Росіяни відмовилися від тигрів, які в нелюдських умовах застрягли на кордоні

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      Жахлива історія з тиграми сталася на кордоні Білорусі та Польщі
      Жахлива історія з тиграми сталася на кордоні Білорусі та Польщі / facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site-1475315479348773

      Десять тигрів перевозили у вантажівці з Італії до російського Дагестану на замовлення місцевого зоопарку. Однак виявилося, що сторони не підготували необхідні для транспортування ветеринарні документи. Тигрів зупинили на польському кордоні ЄС із Білоруссю ще 26 жовтня, ситуація досі не розв'язана.

      Тварини перебували в жахливих умовах, адже на кордоні не могли гарантувати для тварин належного утримання. Один тигр помер від виснаження. Про це розповіли у фейсбуці представники зоопарку польського міста Познань.

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      Коли в Росії дізналися про проблеми з тиграми, то просто відмовилися від них. Тварин годували куркою з сусідніх магазинів, яку купували зоозахисники. 

       

      Щоб урятувати тварин приїхали співробітники Познанського зоопарку. Зауважимо, що в авто тигри перебувають ще з 22 жовтня (саме тоді водій виїхав з Риму). І зараз, коли росіяни від тварин відхрестилися, водій просто відмовляється повертатится до Італії.


      Польські зоопарки і бажали б прихистити тигрів, але не мають змоги. У Познані, наприклад, можуть прийняти тільки кілька тварин, та й то за умови фінансування опіки над хижаками. Наразі ж таких охочих фінансуваити немає, тому зоопарк оголосив збір пожертвувань на порятунок тигрів.

       


      "Зневоднені, із запаленими очима, покриті послідом хутра, опіки від сечі, стрес і відсутність волі жити", – так описують стан тигрів співробітники зоопарку. 

      Фото тигрів, від яких відмовився зоопарк Дагестану:

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Світ тварин Новини Польщі
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