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      Россияне отреагировали на новые санкции США

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      В России заявили, что новые санкции США вредят нормализации отношений
      В России заявили, что новые санкции США вредят нормализации отношений / www.dw.com

      США ввели новые санкции против двух россиян и трех российских компаний за вмешательство в американские выборы 2016 года. В ответ в России выразили непонимание новых ограничений. Мол, в новом списке совершенно случайно подобранные граждане разных стран.

      Остается непонятным, что заставило Штаты объединить всех этих людей в один список, и какое они отношение имеют к вмешательству в американские выборы, подчеркнули в российском МИД.

      К слову: В Кремле озвучили условия публикации стенограммы разговора Путина и Трампа

      Примечательно, что у некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках,
      – заявили в дипломатическом ведомстве.

      Кроме того, в России попытались связать введение новых санкций со внутриполитическим кризисом в США и отметили, что они усложняют нормализацию двусторонних отношений.

      Что известно о новых санкциях США против России?​
      Под новые санкции попали граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, якобы связанные с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина – той самой знаменитой "фабрики троллей", которая активно поддерживала Трампа в 2016 году.

      Американцы убеждены, что "Агентство интернет-исследований" российского олигарха Евгения Пригожина публиковало в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Новости США Санкции
      Источник: 24 канал
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