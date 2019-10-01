Росіяни відреагували на нові санкції США

США ввели нові санкції проти двох росіян та трьох російських компаній за втручання в американські вибори 2016 року. У відповідь в Росії висловили нерозуміння нових обмежень. Мовляв, у новому списку абсолютно випадково підібрані громадяни різних країн.

Залишається незрозумілим, що змусило Штати об'єднати усіх цих людей в один список, і яке вони відношення мають до втручання в американські вибори, підкреслили у російському МЗС.

До слова: У Кремлі озвучили умови публікації стенограми розмови Путіна і Трампа

Примітно, що у деяких осіб обмеження з незрозумілих причин вводяться вже по другому і третьому колу. Чи то у авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії, чи то вони заплуталися в своїх численних списках,

– заявили у дипломатичному відомстві.

Крім того, у Росії спробували пов'язати запровадження нових санкцій з внутрішньополітичною кризою у Сполучених Штатах та наголосили, що вони ускладнюють нормалізацію двосторонніх відносин.

Що відомо про нові санкції США проти Росії?Під нові санкції потрапили громадяни Росії Денис Кузьмін та Ігор Нестеров, які начебто пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина – тієї самої знаменитої "фабрики тролів", яка активно підтримувала Трампа у 2016 році.



Американці переконані, що "Агентство інтернет-досліджень" російського олігарха Євгена Пригожина публікувало в соцмережах записи в підтримку Дональда Трампа і проти його суперниці Гіларі Клінтон на виборах 2016 року.