Россиянин в центре Днепра публично сжег свой паспорт: эпические фото

Гражданин России публично сжег свой паспорт в центре Днепра. Признается, что не хочет иметь ничего общего с этим государством после того, как оно начало войну против Украины.

Василий Василий родился в России в республике Коми, но в 1998 году переехал в Украину, где живут его родственники. Он утверждает, что за все годы его вообще никто и никогда не притеснял.

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Когда видит, как Россия бомбит мирные города, вообще не может сдерживать слез. За свою жизнь Василий побывал во многих украинских городах, которые сейчас пытаются разрушить оккупанты.

Это государство-агрессор, убивающее людей, детей. Мои дети – граждане Украины. Меня никто не притеснял никогда! Мне никто не говорил, что я москаль или еще что-то. Я был на Западной Украине очень часто, я был в том же Мариуполе, был в Бердянске, в Харькове. Вообще, Харьков – это почти родной город. Я когда вижу, что там происходит, у меня слезы текут! Что они творят?

– говорит мужчина.

Мужчина призывает всех живущих в Украине россиян сжечь российский паспорт / Фото Суспільне Дніпро

У Василия сейчас есть вид на жительство, но он надеется получить украинское гражданство.

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