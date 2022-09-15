Россиянину за 300 тысяч рублей дали дважды послушать гимн Украины

В россии мужчина перечислил все свои деньги на счет "агентов фсб". После этого ему дважды дали послушать гимн Украины.

Инцидент произошел с жителем Подмосковья. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал.

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Россиянин перечислил все свои деньги на чужой счет

В России 30-летнему жителю Подмосковья антону баркову позвонили по телефону якобы из мвд, фсб и центробанка россии. Мужчине сказали, что его счета якобы находятся в опасности, поэтому нужно перечислять деньги на другие.

Доверчивый россиянин поверил мошенникам и пошел снимать все свои 300 тысяч рублей. Затем он безропотно положил их на чужой счет, не подозревая, что на самом деле никакие "агенты фсб" ему не звонили по телефону.

После этого антону снова позвонил по телефону "эфэсбешник" и спросил, все ли тот выполнил. Дав утвердительный ответ, мужчина услышал в трубке гимн Украины.

Впоследствии россиянину также позвонили по телефону "центрального банка" и еще раз в знак "благодарности" включили гимн Украины. Только после этого мужчина понял, что его обманули.

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