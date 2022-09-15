Інцидент трапився з жителем Підмосков'я. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Росіянин перерахував всі свої гроші на чужий рахунок

У росії 30-річному жителю Підмосков'я антону баркову зателефонували нібито з мвд, фсб та центробанку росії. Чоловікові сказали, що його рахунки буцімто перебувають у небезпеці, тому потрібно перераховувати гроші на інші.

Довірливий росіянин повірив шахраям та пішов знімати усі свої 300 тисяч рублів. Потім він покірно поклав їх на чужий рахунок, не підозрюючи, що насправді ніякі "агенти фсб" йому не телефонували.

Після цього антону знову зателефонував "ефесбешник" та запитав, чи той все виконав. Давши ствердну відповідь, чоловік почув у слухавці гімн України.

Згодом росіянину також зателефонували "центрального банку" та ще раз на знак "подяки" увімкнули гімн України. Тільки після цього чоловік зрозумів, що його надурили.

Зверніть увагу! Західні компанії з 24 лютого почали масово покидати російський ринок. Це спричинило неабияке процвітання шахраїв у країні-агресорці, які від імені відомих закордонних брендів ошукують власних земляків на шалені суми.

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