Эту "феерическую историю" рассказывают российские СМИ. Тело россиянина обнаружили на высоте около 5 000 метров. И это при том, что высота горы Эльбрус – 5642 метра.

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Номинант на премию Дарвина: история "героического" восхождения

37-летний Сергей Гавриков решил покорять самую высокую вершину Кавказа гору Эльбрус очень оригинальным способом – в кроссовках, с маленьким рюкзаком и без экипировки. Россиянин решил, что может одолеть холод на вершине.

Россиянин без экипировки решил покорить Эльбрус: смотрите видео

Уже утром 2 марта поступила информация о его пропаже, поэтому 10 спасателей с 2 единицами техники отправились на поиски горе-туриста. В тот день из-за плохой погоды остановили поиски и возобновили 3 марта. После 5 часов поисковой операции нашли его тело – мужчина замерз в более чем 600 метрах от вершины горы.

Справка. Премия Дарвина – ежегодная антипремия, присуждаемая тем, кто самым бессмысленным образом погиб или потерял способность размножаться. По статистике, почти всегда присуждается посмертно.

У Сергея из Тулы есть серьезный конкурент

В прошлом месяце активист Сергей Стерненко опубликовал кадры из беспилотника с крафтнеймом BAVOVNA. Оккупант, увидевший дрон, не заподозрил, что дрон был не пуст, а со взрывчаткой, поэтому решил "героически ликвидировать" его с помощью палки. Но фортуна обернулась другой стороной и палка и дрон ликвидировали захватчика.

Таким образом, самоликвидированный захватчик может полностью составить конкуренцию горе-альпинисту в соревновании за премию Дарвина.