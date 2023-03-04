Цю "феєричну історію" розповідають російські ЗМІ. Тіло росіянина знайшли на висоті близько 5 000 метрів. І це при тому, що висота гори Ельбрус – 5 642 метри.

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Номінант на премію Дарвіна: історія "героїчного" сходження

37-річний Сєргєй Гавріков вирішив підкорювати найвищу вершину Кавказу гору Ельбрус у дуже оригінальний спосіб – у кросівках, з маленьким рюкзаком та без екіпірування. Росіянин вирішив, що може перемогти холод на вершині.

Росіянин без екіпірування вирішив підкорити Ельбрус: дивіться відео

Уже вранці 2 березня надійшла інформація про його зникнення, тому 10 рятувальників з 2 одиницями техніки відправилися на пошуки горе-туриста. Того дня через погану погоду зупинили пошуки і відновили 3 березня. Після 5 годин пошукової операції знайшли його тіло – чоловік замерз за понад 600 метрів від вершини гори.

Поки незрозуміло, чим цей чоловік керувався, рушаючи на засніжену найвищу вершину Кавказу в кросівках і без спорядження, але результат саме такий.

Довідка. Премія Дарвіна – щорічна антипремія, яку присуджують тим, хто найбезглуздішим чином загинув чи втратив здатність розмножуватися.. За статистикою, майже завжди присуджується посмертно.

У Сєргєя з Тули є серйозний конкурент

Минулого місяця активіст Сергій Стерненко опублікував кадри з безпілотника з крафтнеймом BAVOVNA. Окупант, який побачив дрон, не запідозрив, що дрон був не порожнім, а з вибухівкою, тож вирішив "героїчно ліквідувати" його за допомогою палиці. Та фортуна обернулась іншим боком і палиця та дрон ліквідували загарбника.

Таким чином самоліквідований загарбник може цілком скласти конкуренцію горе-альпіністу з Тули в змаганні за премію Дарвіна.