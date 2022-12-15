Мечтал стать министром, а оказался в психушке

30-летний Алексей Пономарев является фанатом главы Кремля. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Пономарев всегда мечтал возглавить какое-нибудь российское министерство. Какое именно – неважно, главное стать министром. Так что житель Казанского вокзала написал резюме, сделал презентацию и пошел воплощать свою мечту.

Здесь Пономарев столкнулся с первыми сложностями – в администрацию Путина его, с какого-то чуда, не впустили. Однако россиянин решил не сдаваться и на следующий день снова пошел под Кремль. На этот раз мужчина решил быть настойчивее и показать, как сильно он желает этой работы.

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Бездомный взял плитки и бросил его в окно приемной. Через несколько секунд Пономарева задержали патрульные. Карьеру в правительстве пришлось отложить – россиянина забрали в психбольницу. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у россиянина шизофрению.

Кстати, судя по социальным сетям, мужчина несколько помешан на политике и истории. Он публиковал фотографии с двойниками Иосифа Сталина, Владимира Ленина и Путина.

Обратите внимание! Иногда создается впечатление, что российские чиновники все имеют шизофрению. Особенно, когда они придумывают фейки о биолабораториях в Украине, неонацистах и так далее. Недавно СМИ писали, что в Кремле планируют уволить много чиновников, которые ответственны за международную политику. Для Понамарева это было лучшее время, чтобы попытаться воплотить свою мечту.