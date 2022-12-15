Мріяв стати міністром, а опинився у психлікарні

30-річний Алєксєй Понамарьов є фанатом очільника Кремля. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише 24 канал.

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Понамарьов завжди мріяв очолити якесь російське міністерство. Яке саме – неважливо, головне стати міністром. Отож мешканець Казанського вокзалу написав резюме, зробив презентацію і пішов втілювати свою мрію.

Тут Понамарьов зіткнувся з першими складнощами – в адміністрацію Путіна його, з якогось дива, не впустили. Однак росіянин вирішив не здаватися і наступного дня знову пішов під Кремль. Цього разу чоловік вирішив бути наполегливішим і показати, як сильно він бажає цієї роботи.

Як Кремль втратив наполегливого працівника

Безхатько взяв уламок бруківки і кинув його у вікно приймальні. Через кілька секунд Пономарьова затримали патрульні. Кар'єру в уряді довелося відкласти – росіянина забрали у психіатричну лікарню. Медики, які приїхали на місце події, діагностували у росіянина шизофренію.

До речі, судячи з соціальних мереж, чоловік дещо схиблений на політиці та історії. Він публікував фотографії із двійниками Йосипа Сталіна, Владіміра Леніна та Путіна.

Зверніть увагу! Іноді складається враження, що російські чиновники всі мають шизофренію. Особливо, коли вони вигадують фейки про біолабораторії в Україні, неонацистів і так далі. Недавно ЗМІ писали, що у Кремлі планують звільнити багато посадовців, які відповідальні за міжнародну політику. То ж для Понамарьова це був найкращий час, щоб спробувати втілити свою мрію.