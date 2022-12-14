Звільнити планують тих чиновників, які останніми роками відзначилися принизливими провалами. До речі, усунення декого з них пояснюють віком.

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Кого планують звільнити

Помічника Путіна Юрія Ушакова,

керівника управління президента щодо міжрегіональних та культурних зв'язків з закордонними країнами Ігоря Маслова,

куратора Закавказзя Валєрія Максімова,

"смотрящого" за Африкою та Ізраїлем Філіпа Ільїчева.

Ушакову – 75 років, тобто він вже на 5 років перевищив допустимий вік перебування чиновників на посаді. Цікаво, що помітили це лише зараз.

Юрій Вікторович нечасто з'являється у своєму службовому кабінеті. Самі розумієте, то одна хвороба, то інша. Президенту зараз потрібні люди, які мають працювати у посиленому режимі,

– мовиться у повідомленні.

Провальний ультиматум НАТО: чому звільнять Ушакова

Ушаков був важливою "шишкою" у Кремлі. Сєргєй Лавров його навіть недолюблював, бо той контролював всі призначення у російському міністерстві закордонних справ. Наприкінці 2021 року Ушаков займався підготовкою "гарантій безпеки" для Росії, схвалення яких вимагали від НАТО та ЄС. Згодом політик "наглядав" за переговорами між Україною та Росією. Відомо, що жодне з цих завдань Ушакова не стало успішним для держави-агресорки.

Останньою краплею міг стати нещодавній саміт ОДКБ в Єревані. За його підсумками прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати підсумкову декларацію.

Це лише останні й найгучніші провали Ушакова, адже крісло під ним почало хитатися ще у 2017 році. До речі, у відставку разом з Ушаковим піде і вся його команда.

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До чого тут українське зерно в Африці

Ільїчев багато років налагоджував контакти Кремля в африканських країнах. Однак останнім часом його спіткали невдачі. Так, колишнього президента ПАР Джейкоба Зума, який був близький з Кремлем, зараз ув'язнили через корупційні схеми. Теперішній президент країни Матамела Сиріл Рамафоса орієнтується більше на Китай, то ж "ділові стосунки" налагодити не вдалося.



У Кремлі планують звільнити "смотрящого" за Африкою / Фото The Insider

Розслідувачі не знають, з чим конкретно пов'язане можливе звільнення Ільїчева, але припускають, що причина у невдалих спробах витіснити українське продовольство з ринку Африки.

Причини звільнення інших чиновників

"Смотрящий" за СНД Маслов не впорався зі своєю роботою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість пропагандистських проєктів в країнах СНД закрили, адже населення сприймало їх негативно. То ж вся робота Маслова відбувалася лише в Абхазії та Південній Осетії.

До речі, його "провалом" вважають те, що на виборах президента Молдови перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду.



Маслов з так званим "президентом" Абхазії / Фото The Insider

Приблизно така ж причина відставки і заступника Маслова – куратора по Закавказзю Максімова. Після 24 лютого "друзі Кремля" відмовилися від співпраці з Росією через звірства в Україні.

Зверніть уваги! Наразі офіційної інформації про звільнення цих чиновників немає.