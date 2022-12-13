Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Як відомо, диктатор вирішив не проводити традиційну передноворічну пресконференцію. Також невідомо, чи відбудеться послання Путіна до російського парламенту.

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У 2023 році перед Путіним "маячить" поразка у війні

Як наголосив Яковенко, усі ці заходи пов'язані із підбиванням підсумків року та поглядом на наступний рік. А це вкрай неприємні речі для Путіна. Йому немає що розповідати. Росія не мала особливих досягнень за 2022 рік. А навпаки – впевнено котиться вниз.

Звісно, диктатор може почати розповідати маячню, що "приєднав" нові території до Росії. Але невідомо ще, які території взагалі залишаться підконтрольні окупантам до Нового року.

З чим виходити – незрозуміло. Зі взятим в полон єнотом? Головне досягнення. Чи з вбитим главою МЗС Білорусі. 2 серйозних успіхи, яких досягнула російська армія. А все решта – невдачі та провали,

– зазначив Яковенко.

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Тим паче Путіну важко дивитися у майбутній 2023 рік, де перед ним нависає загроза воєнної поразки. Сюди ще варто додати нещодавню заяву G7, що диктатора притягнуть до відповідальності за злочини в Україні.

Також незрозуміло, в якому взагалі психологічному стані перебуває диктатор. Яковенко відзначив, що вперше за весь час побачив його на публіці під час виступу п'яним, що може свідчити про його жахливий стан.

Путін скасував передноворічну пресконференцію