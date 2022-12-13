Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Как известно, диктатор решил не проводить традиционную предновогоднюю пресс-конференцию. Также неизвестно, состоится ли послание Путина к российскому парламенту.

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В 2023 году перед Путиным "маячит" поражение в войне

Как отметил Яковенко, все эти меры связаны с подведением итогов года и взглядом на следующий год. А это очень неприятные вещи для Путина. Ему нечего рассказывать. Россия не имела особых достижений за 2022 год. А наоборот – уверенно катится вниз.

Конечно, диктатор может начать рассказывать бред, что "присоединил" новые территории к России. Но еще неизвестно, какие территории вообще останутся подконтрольны оккупантам до Нового года.

С чем выходить – непонятно. Со взятым в плен енотом? Главное достижение. Или с убитым главой МИД Беларуси. 2 серьезных успеха, которых достигла российская армия. А все остальное – неудачи и провалы,

– отметил Яковенко.

Почему Путин отменил традиционные предновогодние мероприятия – мнение Яковенко: смотрите видео

Тем более Путину тяжело смотреть в предстоящий 2023 год, где перед ним нависает угроза военного поражения. Сюда еще следует добавить недавнее заявление G7, что диктатора привлекут к ответственности за преступления в Украине.

Также непонятно, в каком вообще психологическом состоянии находится диктатор. Яковенко отметил, что впервые за все время увидел его на публике во время выступления пьяным, что может свидетельствовать о его ужасном состоянии.

Путин отменил предновогоднюю пресс-конференцию