Кадры с оккупантом, который потерял конечности, а теперь имеет протезы из пластиковых бутылок, на днях появились в сети. Чтобы такая "конструкция" держалась, ее дополнительно "закрепили" пленкой, передает 24 Канал.

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Оккупант похвастался протезами из пластиковых бутылок

Россия продолжает кровопролитную войну в Украине, пытаясь захватить все больше территорий. Кремль не учитывает потери, а после серьезных ранений – бросает уже ненужных "героев" на произвол судьбы. Российские военные, потерявшие конечности, даже не получают помощи с протезированием.

Так, оккупантам приходится самостоятельно придумывать протезы, используя всякий хлам. Так, один из раненых оккупантов потерял обе ноги и сделал "необычный протез" – из пластиковых бутылок. Чтобы вся эта конструкция держалась, россиянин "зафиксировал" все пищевой пленкой.

Впрочем, даже такая "конструкция", которую сложно назвать протезом, не позволяет передвигаться свободно. Оккупанту все равно нужно передвигаться с помощью специальных ходунков.

Оккупант сделал протезы из пластиковых бутылок: смотрите видео

Ранее в сети сообщали о российском военном, который просился в плен. Оккупанта бросили на островах в Херсонской области без еды и воды, поэтому россиянину пришлось есть лягушек и камыши.