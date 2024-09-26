Кадри з окупантом, який втратив кінцівки, а тепер має протези з пластикових пляшок, днями з'явилися у мережі. Щоб така "конструкція" трималася, її додатково "закріпили" плівкою, передає 24 Канал.

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Окупант похизувався протезами з пластикових пляшок

Росія продовжує кровопролитну війну в Україні, намагаючись захопити все більше територій. Кремль не зважає на втрати, а після серйозних поранень – кидає вже непотрібних "героїв" напризволяще. Російські військові, які втратили кінцівки, навіть не отримують допомоги з протезуванням.

Так, окупантам доводиться самотужки вигадувати протези, використовуючи усілякий мотлох. Так, один з поранених окупантів втратив обидві ноги й зробив "незвичайний протез" – з пластикових пляшок. Щоб уся ця конструкція трималася, росіянин "зафіксував" усе харчовою плівкою.

Втім, навіть така "конструкція", яку складно назвати протезом, не дозволяє пересуватися вільно. Окупанту однаково потрібно пересуватися за допомогою спеціальних ходунків.

Окупант зробив протези з пластикових пляшок: дивіться відео

Раніше у мережі повідомляли про російського військового, який просився у полон. Окупанта кинули на островах у Херсонській області без їжі та води, тому росіянину довелося їсти жаб та очерет.