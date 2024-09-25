Об этом говорится в исследовании российского издания "Вёрстка", сделанном на основе открытых данных. В СМИ отмечают, что чаще всего преступления совершают бывшие заключенные, которые ушли воевать, а теперь снова оказались за решеткой.

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Российские военные убили почти 500 гражданских

Так называемые "ветераны сво" после возвращения с войны совершают немало преступлений. Так, за 2,5 года оккупанты убили по меньшей мере 242 человека и покалечили еще по меньшей мере 227. Все эти преступления зафиксировали в 80 регионах страны-агрессора и непризнанной "Южной Осетии".

Большинство этих преступлений совершили бывшие российские заключенные, которых освободили, чтобы отправить на войну. Говорится о 246 помилованных или условно освобожденных экс-заключенных. В то же время 180 российских военных, которые не были за решеткой, также совершили преступления.

Как следует из исследования издания, за последние 2,5 года участники войны в Украине совершили по меньшей мере 211 "смертельных" преступлений:

114 убийств, в которых погибли 139 человек;

64 случая нанесения тяжких телесных повреждений, от которых умерли 64 человека;

20 нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть 31 человека;

5 случаев причинения смерти по неосторожности, жертвами которых стали 5 человек;

2 отмены к употреблению наркотиков, из-за этого умерли двое несовершеннолетних;

1 убийство с превышением пределов необходимой обороны.

Кроме того, из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые снова убили или причинили вред, повлекший смерть, 54 – ранее имели судимость за аналогичные преступления, а еще 3 – за изнасилование.

Самым распространенным преступлением в обновленной выборке остается умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Вернувшиеся участники войны, совершили как минимум 220 подобных преступлений, в результате которых 64 человека погибли и еще 158 получили увечья, приведшие, в частности, к инвалидности. Еще 66 человек, которые выжили, получили тяжелые травмы в результате покушений на убийство, превышение самообороны и по неосторожности и в результате нарушения правил дорожного движения,

– отмечают журналисты.

Однако в СМИ отмечают, что таких случаев может быть гораздо больше, ведь российские суды засекречивают дела. Больше всего преступлений после возвращения российских военных с войны зафиксировали в Костромской, Московской и Ростовской областях. "Лидирует" по количеству преступлений и Краснодарский край.