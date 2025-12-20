Он докладывал Путину о захвате Купянска: Зеленский заявил, что в России пропал генерал

Владимир Зеленский, находясь в Польше 19 декабря, дал интервью польским СМИ. Во время разговора президент упомянул о судьбе одного из российских генералов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также Аппетит не угас: Путин все еще хочет захватить Украину и часть Европы, – разведка США

Что сказал Зеленский о пропавшем генерале?

По словам президента, ситуация на поле боя сложная, Украине не хватает зенитных ракет. Впрочем, россияне, мягко говоря, преувеличивают свои достижения. Конечно, что 50 процентов всех городов оккупанты не захватили.

Путин часто говорил о контроле над городами; мы видели видео, где генерал сообщал об их захвате. А потом я поехал в Купянск, и ситуация действительно была сложной, и линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез, кто знает куда. Вчера или позавчера была новость, что его нашли мертвым. Я думаю, что это тот самый генерал. Каждую информацию нужно проверять десять раз, но если он пропал без вести, я совсем не удивлюсь,

– высказался Зеленский.

Кто докладывал Путину о захвате Купянска?

Зеленский не уточнил фамилию. 20 ноября с докладом выступил Герасимов, 17 декабря то же самое повторил Белоусов. Очевидно, что оба никуда не исчезали, поэтому речь идет о ком-то другом.

9 декабря Путин наградил генерал-полковника Сергея Кузовлева, который командовал группировкой войск "Запад", – якобы именно за взятие Купянска.

Путин спрашивает, или Купянск "все": смотрите видео

Военный эксперт Александр Коваленко предполагал, что россияне отправят Кузовлева в небытие после нового года – чтобы не портить новогоднее обращение Путина. Ведь у россиян может возникнуть вопрос, как же увольнять "героического" командующего, который дважды "окружал" и дважды "освобождал" Купянск.

Будет ли мир в Украине?

Зеленский ответил однозначно: переговоры с США продолжаются, Америка начала прислушиваться к Украине, слышать аргументы Киева. Поэтому план начал меняться.

"Если мы не сможем остановить Путина, это будет именно то, чего хочет Путин – продолжение войны", – объяснил президент.