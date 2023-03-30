Россиянин "спалил" преступную тайну окупантов в прямом эфире: видеодоказательство

Российский коллаборант из Запорожья "спалился" в прямом эфире. Он фактически признался в преступлениях оккупантов на оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал. В частности, коллаборант, по фамилии Балицкий, рассказал, как происходит рейдерский захват квартир.

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У украинцев отбирают квартиры

На оккупированных территориях оккупанты отбирают квартиры тех, кто выехал и находится на подконтрольной украинским властям и войскам территории. Балицкий прямо в прямом эфире поведал, как все это происходит. К тому же для окупантов эта схема не нова, потому что так они поступали и на Донбассе, и в Крыму.

Ввели структуру у себя в Запорожской области так, что если 3 месяца домой не возвращается хозяин, то, конечно, проверяется вся структура, где он находится. Мы дом не забираем, мы передаем его управлению, селим туда людей,

– рассказал сам гауляйтер.

Конечно, когда мы деоккупируем эти территории, законное имущество вернется законным собственникам. В частности, оккупантам придется забираться с этих территорий со словами: "Так не хочу уезжать с..."

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Ситуация в Мариуполе

Тем временем в Мариуполе оккупанты привезли подачки местным, кто остался в городе. На самом деле людей на этом видео больно смотреть.

Россияне раздавали людям гречневую кашу и булочки. А один из каких-то активистов еще очень сильно нахваливал действо на камеру.

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